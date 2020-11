Covid: Berlino, vaccino in arrivo primo trimestre 2021

BERLINO, 10 NOV - La notizia del vaccino di Biontech "è la luce alla fine del tunnel". Lo ha detto oggi il ministro della Salute tedesco Jens Spahn, a Berlino. "Siamo molto ottimisti circa il fatto che i primi vaccini possano essere disponibili nel primo trimestre del 2021", ha affermato il ministro. "Questo dà ai cittadini la forza di affrontare i mesi difficili, pensando che il prossimo autunno e il prossimo inverno saranno diversi". La Germania - ha ggiunto Spahn - punta ad ottenere fino a 100 milioni di dosi. L'Italia avrà accesso ad almeno il 13,51% dei 300 milioni di dosi di vaccino Pfizer-Biontec riservati all'Ue, (200milioni più un'opzione per altri 100milioni). "La ripartizione delle dosi - spiegano dalla Commissione Ue - avviene sulla base della popolazione di ciascun Stato membro rispetto al totale degli abitanti dell'Ue" e il dato si ricava da fonti Eurostat. Ma la percentuale di dosi per l'Italia potrebbe anche essere più alta: con la procedura che partirà domani dopo il via libera del collegio dei commissari Ue, le capitali avranno cinque giorni per presentare eventuali opt out. In caso di astensioni aumenteranno le dosi per gli altri Paesi. (ANSA).