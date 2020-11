Pinguini Tattici, 13/11 arriva singolo Scooby Doo, il 4/12 l'Ep

ROMA, 09 NOV - Esce il 13 novembre in radio e in digitale Scooby Doo, nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari che anticipa Ahia!, l'EP in arrivo il 4 dicembre e che porta lo stesso titolo del primo romanzo di Riccardo Zanotti pubblicato il 3 novembre per Mondadori. Dopo un'autentica collezione di dischi di platino con il repack di Fuori Dall'Hype e con i brani Ringo Starr e Ridere, i PTN tornano con una nuova canzone immersa tra citazioni e riferimenti senza tempo. Scooby Doo arriva dopo La storia infinita, certificato Disco d'oro - così come Verdura, Irene, Antartide, Nonono e Lake Washington Boulevard - e accompagnato da un video che ha voluto omaggiare una delle scene iconiche della serie di successo Stranger Things. "Il nuovo singolo - racconta Riccardo Zanotti - si chiama Scooby Doo e parla di diverse ragazze che ho conosciuto durante la mia vita. E questa canzone in qualche modo vuole ricordare a tutti una cosa importante, e cioè che spesso i mostri più spaventosi non sono altro che persone normali con indosso delle maschere". AHIA!, l'Ep in uscita il 4 dicembre, è nato a marzo, subito dopo il Festival di Sanremo, in pieno periodo di lockdown. "Il 2020 doveva essere un anno colmo di impegni e, perché no, di successi per noi, e invece è stato uno degli anni più difficili di sempre, quindi Ahia! ci è sembrato il titolo perfetto per questo lavoro". (ANSA).