Don't worry, il nuovo singolo del Boomdabash

ROMA, 09 NOV - Dopo il successo di "Karaoke" i Boomdabash tornano con "Don' t worry", il nuovo singolo in uscita per Soulmatical Music/Polydor (Universal Music Italy), disponibile dal 13 novembre su tutti i principali digital store e in rotazione radiofonica. "In un momento delicato come questo - spiega la band - sentivamo la necessità di condividere con il nostro pubblico le nostre emozioni e i nostri sentimenti con quello che meglio di tutto sappiamo fare, la musica. Sin dalle nostre origini abbiamo avuto sempre l'obiettivo di mettere al servizio delle persone la nostra musica, donando energia positiva e good vibes. Attraverso questo grande mezzo a nostra disposizione siamo convinti di poter far sentire il nostro pubblico meno solo. Don't worry intende lanciare un messaggio positivo, un invito, nonostante i molti momenti di sconforto quotidiani, a non perdere la speranza". (ANSA).