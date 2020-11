La Camba, esce il singolo 'Qui e ora'

ROMA, 09 NOV - Un canto contro ogni avversità e un delicato invito all'amor proprio, in un unico solo tempo: il presente. 'Qui e ora' è il titolo del nuovo singolo dell'artista La Camba, nome d'arte di Federica Camba, che, dopo il successo di 'Facci caso' e la presenza nei maggiori network radiofonici e televisivi del singolo 'Facci caso', torna nelle radio e nei digital store il 13 novembre con un brano forte e deciso. L'artista romana si conferma nei ruoli di coproduttrice artistica (insieme a Gianmarco Grande) e produttrice esecutiva (il singolo uscirà con la sua etichetta indipendente La Niña), oltre che autrice stessa di musica e parole. Una capacità artistica che, negli ultimi anni, l'ha vista vendere più di 10 milioni di copie e firmare canzoni di Laura Pausini, Luca Carboni, Emma, Alessandra Amoroso, Nek, Elodie, Annalisa e Marco Masini. 'Qui e ora - spiega - è l'abbraccio che vorrei ricevere tutte le mattine, il messaggio da cui partire a costruire ogni giornata, il continuare a continuare nonostante tutto. È la lotta buona ai casini della vita, quella che non ti fa finire KO. La consapevole voglia di dare la giusta importanza a ciò che ci circonda, ma anche, soprattutto, il sapersi preservare, concedendoci degli attimi in cui tutto il mondo resta fuori e noi rispondiamo presenti, qui e ora". Fuori in contemporanea anche il videoclip del brano, diretto da Fabio Tartaglia e ambientato in una palestra: sul ring una donna che fa a pugni con gli ostacoli della vita. (ANSA).