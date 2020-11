Musica: Oscar, porto a Sanremo il ricordo di Ezio Bosso

ROMA, 09 NOV - S'intitola "La Musica Magica" il brano presentato per la prossima edizione del Festival di Sanremo da solista nella categoria "big" da Oscar Giammarinaro, già leader degli Statuto. La canzone scritta nel 2019 è dedicata all'amico ed ex bassista degli Statuto Ezio Bosso, scomparso prematuramente lo scorso maggio. "L'anno scorso avevo scritto una canzone per Xico (il soprannome con il quale i Mod torinesi di piazza Statuto hanno sempre chiamato Bosso nda), come regalo per il suo compleanno, a lui era piaciuta molto, al punto che avevo pensato di proporla al Festival di Sanremo - racconta Oscar -. Ezio mi disse che se il brano fosse stato scelto, avrebbe diretto e arrangiato lui stesso l'orchestra". Da qui la decisione di provare il Festival per rendere omaggio alla sua figura di musicista, ma, anche all'amico con il quale ha condiviso l'amore per la cultura Mod. "Con il consenso della famiglia, poi, ho aggiunto al testo alcune frasi pronunciate da Ezio durante la sua ultima intervista tv". (ANSA).