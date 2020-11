Lucio Dalla, a 40 anni da uscita rivive l'album "Dalla"

ROMA, 09 NOV - L'eredità musicale di Lucio Dalla continua a vivere. A 40 anni dall'uscita, torna l'album "Dalla", in un'edizione limitata rimasterizzata per recuperare le sonorità originale che uscirà il 13 novembre per Sony Music (Legacy Recordings). "Direi che Dalla è il disco della solitudine, dell'intimità - racconta Ricky Portera, chitarrista del cantautore bolognese per 33 anni -. Come mi ha insegnato Lucio le canzoni nascono dalle emozioni forti: era un grande indagatore dell'animo umano. E' un disco fantastico, che non ha collocazione storica: fissa il momento magico di Lucio, insieme a Lucio Dalla del '79. Spero che Lucio lo studino a scuola, dovrebbe prendere il posto dei grandi poeti". "Dalla - 40th anniversary", rimasterizzato da Maurizio Biancani, è accompagnato da un libretto con interviste redatto da John Vignola ("questo è un progetto che valorizza le canzoni e quello che c'è dietro le canzoni") e con le fotografie di Camilla Ferrari, scattate nella città di Bologna e ispirate al disco ("Dalla era un regista, il suo album non è solo musicale ma anche fotografico, è ricco di contrasti e lui riusciva a camminare in mezzo a questi opposti, creando un mondo suo. Mi ha colpito il senso della notte, come momento della giornata ma anche come metafora"). Il progetto è accompagnato anche dall'uscita del video di "Futura", diretto da Giacomo Triglia e già presentato in anteprima al festival ImagInAction, ora disponibile su YouTube. Sull'eredità di Dalla si lavora ancora. "C'è ancora materiale nei suoi archivi - racconta Daniele Caracchi, erede e membro della Fondazione Dalla -. A marzo probabilmente pubblicheremo materiale del periodo tra il '65 e il '70. Alcune cose inedite, altre mai pubblicate. C'è anche un brano che capiremo come utilizzare. E poi ci sono tanti progetti in piedi anche per gli 80 anni di Lucio, nel 2023". (ANSA).