Olivier Assayas, la pandemia cambierà il cinema e noi stessi

ROMA, 06 NOV - Una lezione di cinema e di vita quella che Olivier Assayas, regista francese e figlio d'arte classe 1955, ha regalato nell'incontro stampa in remoto con il Festival del Cinema Europeo di Lecce che gli ha conferito l'Ulivo d'Oro. Estremamente colto, multilingue, appassionato d'arte, letteratura e oriente, Assayas, già critico cinematografico (lo è stato per i Cahiers du Cinéma) e poi autore di film come SUMMER HOURS, SILS MARIA e PERSONAL SHOPPER, si intrattiene su tutto e ha anche la sua personale ricetta, lui che sta scrivendo un film sulla pandemia, sul cinema del futuro. "La crisi del cinema è stata sicuramente accelerata dal lockdown, ma non bisogna fare troppa confusione. Sono convinto - ha detto- che, quando finirà tutto, i giovani torneranno al cinema anche se forse con modalità diverse. Il cinema insomma dovrà ridefinirsi, non sarà più come prima. Ci sarà un periodo di reinvenzione collettiva e individuale". Per quanto riguarda la creatività la pandemia e il lockdown, ha spiegato Assayas: "sono stati sicuramente un fattore di accelerazione della trasformazione contemporanea del mondo. La gente oggi è in qualche modo più lucida e allo stesso tempo dipendente dai sistemi di comunicazione moderna. Pensate solo a questa conferenza stampa su Zoom impensabile solo un anno fa. E poi - ha aggiunto il regista che parla in perfetto italiano - la creatività in termini di scrittura, pittura e musica ha avuto un suo trionfo in questo periodo in cui gli artisti hanno dedicato più tempo alla loro arte. Ci siamo comunque dovuti confrontare con qualcosa di sconosciuto, di storicamente inedito che ha fatto sì che ognuno debba reinventarsi". Il regista sta attualmente lavorando per la HBO a una serie tv in otto puntate ispirata al suo IRMA VIP ("l'unica frustrazione è che non si veda sul grande schermo") (ANSA).