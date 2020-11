Musica: 'Incontri con il mandolino' con Orlandi e Squillante

NAPOLI, 06 NOV - Si terrà sul canale YouTube e sulla pagina Fb della Fondazione Pietà de Turchini, sabato prossimo, 7 novembre, dalle ore 17, la conversazione "Incontri con il mandolino alla Pietà de' Turchini"; l'iniziativa dedicata allo strumento simbolo della musica napoletana è organizzata dalla Fondazione Pietà de' Turchini diretta da Federica Castaldo e promossa dall'Università di Bologna "Alma Mater Studiorum" nell'ambito del progetto internazionale "Il mandolino a Napoli nel Settecento" a cura della musicologa Annarita Addessi del dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Ateneo bolognese. Si comincia alle ore 17, in live streaming con un incontro/dibattito che, sul tema, accoglie gli interventi di Francesco Nocerino (musicologo e organologo) e dei musicisti Ugo Orlandi (del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano) e Mauro Squillante (del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno), introdotti da Federica Castaldo della Fondazione Pietà de' Turchini e coordinati da Anna Rita Addessi dell'Università di Bologna "Alma Mater Studiorum" e da Paologiovanni Maione del Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli. "Un appuntamento - sottolinea Federica Castaldo - che aveva previsto su invito dell'Istituto Italiano di Cultura una tappa anche a Vienna che si recupererà nel 2021. Il tutto si inquadra nel pluriennale progetto europeo, promosso dalla nostra Fondazione con l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, che ha l'obiettivo di mettere a confronto alcuni tra i maggiori esperti del mandolino e della musica napoletana del '700, per ridare il ruolo che merita ad uno strumento e un repertorio importanti per la storia musicale, culturale e sociale del XVIII secolo". Dopo l'incontro la programmazione continua con "L'arte del plettro", alle ore 19, titolo del concerto di Ugo Orlandi e Mauro Squillante, acclamati virtuosi dello strumento, impegnati in un repertorio che propone l'esecuzione di musiche di Tommaso Motta, Domenico Scarlatti, Domenico Colla, Gabriele Leone, Emanuele Barbella, Giovanni Francesco Giuliani, Giacomo Merchi, Giuseppe Giuliano, Carlo Munier, Silvio Ranieri, Hans Gal. (ANSA).