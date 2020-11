Rock Contest, nuovo format tutto online causa Covid

FIRENZE, 05 NOV - Si rimodula il 'Rock contest 2020' con format nuovo e tutto online, a causa dell'emergenza Covid: sono 600 le iscrizioni alla 32/a edizione del concorso per musicisti under 35, con 30 band in gara da tutta Italia. La sfida, come spiegato nel corso di una videoconferenza, è organizzata su cinque appuntamenti dal 9 novembre (ogni lunedì) fino al 7 dicembre: la finalissima si svolgerà il 21 dicembre. Tutte le serate sono in programma alle 21: per assistere si potrà accedere alla multipiattaforma 'Edo' di Controradio (che organizza l'evento in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze e Siae), oltre alle pagine social del Rock Contest, di Controradio, di Rockit e di Giovanisì. Tra le proposte musicali della 'Computer age edition' del Rock Contest molta elettronica e prodotti ibridi elettroacustici ma anche R'n'B contemporaneo o indie pop. Alle sei band in gara ogni appuntamento online affiancherà nomi noti del rock e del pop d'autore come Erriquez e Finaz della Bandabardò, Ginevra di Marco e Francesco Magnelli, Emma Nolde, Elia Rinaldi (in arte Nervi) e Andrea Mastropietro (in arte L'Albero). A stilare la classifica di ogni serata saranno una giuria di addetti ai lavori e il pubblico, che potrà votare online sulla pagina www.rockcontest.it fino alle ore 22 del mercoledì successivo alla pubblicazione. "In questa fase così incerta e difficile - ha sottolineato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - è importante trasmettere ai giovani la consapevolezza che non sono soli ad affrontare il delicato percorso di costruzione di un progetto di vita professionale e personale". "Anche in questo anno funestato dalla pandemia - ha aggiunto l'assessore alla cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi - il Rock Contest non si ferma". "Le limitazioni dovute alle misure contro il Covid - ha concluso il direttore artistico della manifestazione Giuseppe Barone - hanno bloccato la possibilità degli esordienti. La nostra scommessa dunque è stata quella di offrire una nuova possibilità". (ANSA).