Musica: S. Cecilia, Pappano e Beatrice Rana per Schumann

ROMA, 05 NOV - Il maestro Antonio Pappano e Beatrice Rana, stella internazionale del pianoforte, sono i protagonisti del concerto in programma venerdì 6 novembre alle 20:30 all' Auditorium Parco della Musica per la stagione sinfonica di Santa Cecilia, il secondo senza pubblico ma trasmesso in diretta da Rai Radio 3 e in live streaming su raicultura.it. L' Accademia Nazionale, in conseguenza delle norme restrittive imposte dalla pandemia, ha rimodulato il calendario rinunciando per ora alla presenza di artisti stranieri ma continua a tenere alta la qualità dell' offerta musicale. Lo dimostra il piatto forte del prossimo appuntamento dedicato al Concerto per pianoforte in la minore di Robert Schumann con l' orchestra ceciliana diretta da Pappano e Beatrice Rana, fuoriclasse salentina molto amata dal pubblico di Santa Cecilia dal suo debutto nel Capodanno 2015. Atmosfera completamente diversa nella Kammersymphonie op. 9 nella quale Arnold Schönberg rompe il legame con il passato e inizia l'esplorazione del percorso dodecafonico che diventerà il tratto distintivo della sua arte. La serata si conclude si conclude con la Sinfonia n. 35 di Mozart, "Haffner" dal nome del committente. Lo stesso concerto sarà riproposto in tv da Rai 5 alle 21.15 mercoledì 18 novembre. Beatrice Rana tornerà sul palco di Santa Cecilia nel mese di marzo con il Concerto n. 2 di Rachmaninoff. (ANSA).