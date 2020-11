Modà, il 13 novembre esce Testa o croce 2020 edition

ROMA, 04 NOV - Il 13 novembre i MOdà tornano con "Testa o Croce 2020 Edition" (prodotto da Friends & Partners - licenza esclusiva Casa Italia Records powered by Believe), che comprende l'ultimo album di inediti della band, con quattro nuovi brani. La tracklist si arricchisce con Chicco biondo e Cuore di cemento, già disponibili in digitale ma non usciti in versione fisica, e gli inediti Boogie Love e E poi ti penti. "Testa o croce", uscito nel 2019 a quattro anni di distanza dall'ultimo album di inediti e certificato disco d'oro, è un disco intimistico in cui il frontman Kekko Silvestre ha raccontato gli ultimi anni di cambiamenti attraverso 13 canzoni. I quattro nuovi singoli sottolineano ancora una volta la capacità di Kekko di descrivere i lati più fragili dell'uomo. Per il ritorno live dei Modà bisognerà attendere il 2021. Queste le date: 26 settembre all'Arena di Verona, 1 2 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano), 5 ottobre al Pala Sele di Eboli (Salerno), 8 e 9 ottobre al Pala Catania di Catania, 12 ottobre al Palasport di Reggio Calabria, 15 e 16 ottobre al Pala Florio di Bari, 19 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. (ANSA).