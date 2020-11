Musica: Fenice, 5 grandi concerti in streaming a novembre

VENEZIA, 03 NOV - A novembre la Fenice di Venezia è in live-streaming con cinque grandi concerti, che si svolgeranno in diretta web dal Teatro La Fenice e dal Teatro Malibran dal 14 al 27 novembre, con cui la Fondazione lirica ha deciso di rispondere e reagire alla difficile situazione imposta dall'emergenza epidemiologica e dalle nuove norme di contenimento dettate dai più recenti Dpcm. Per tre fine settimana consecutivi, con concerti alle 17.30, la Fenice offrirà al suo pubblico la grande musica interpretata dai più grandi artisti, stavolta diffondendola dai palcoscenici dei teatri veneziani tramite trasmissioni web in diretta attraverso il suo sito (www.teatrolafenice.it) e il suo canale YouTube. Menzione particolare per il concerto in chiusura di rassegna, che vedrà il maestro Myung-Whun Chung dirigere la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven: se le misure di contenimento non saranno prorogate o inasprite, l'evento si potrà svolgere dal vivo con il pubblico in sala e le repliche allora saranno due, venerdì 27 e sabato 28 novembre; resta comunque confermata la diretta streaming per del 27 novembre. "Con grande dispiacere - dichiara Fortunato Ortombina, sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Teatro La Fenice - abbiamo dovuto sospendere, per il momento, la rappresentazione del Fidelio di Beethoven. Non abbiamo ritenuto opportuno muovere importanti risorse ed energie del Teatro per allestire questo spettacolo senza la certezza di poter andare in scena regolarmente, a porte aperte, alla fine di novembre. Nel frattempo il Dpcm ci consente di continuare a fare musica e di condividerla con il nostro pubblico e noi non possiamo che approfittarne con questi cinque, prestigiosi concerti in diretta streaming", conclude. (ANSA).