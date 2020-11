Figlia Sangiorgi compie 2 anni, il papà 'sarò tuo sorriso'

BARI, 03 NOV - "Io sarò sempre tuo padre, anche quando non ci sarò e la tua vita dipenderà solo da te, amore mio, e questo è bellissimo perché arriverà per te il momento in cui tu sarai 'un'altra donna' e sarai felice di avermi incontrato nella tua vita e allora, in quel momento sarò un sorriso sulla tua bocca e questo voglio essere per te, il sorriso tuo più grande, niente più… Buon compleanno Stella, Amore mio!". Si conclude così la lettera che Giuliano Sangiorgi scrive a sua figlia Stella, nel giorno del suo secondo compleanno. Il frontman dei Negramaro le scrive una lunga lettera che pubblica sui social, e nelle ultime parole esprime il senso di essere padre, un padre felice che la propria figlia cresca, diventi donna e abbia una propria indipendenza, con la consapevolezza - dice Giuliano a Stella - di un padre "pronto a tutto per amarti". Sangiorgi racconta a sua figlia le paure delle responsabilità che deriveranno dal diventare genitore e "quelle ore che hanno preceduto la tua nascita", momenti in cui era "goffo e stordito: non ci capivo molto - scrive il cantautore salentino - ma cercavo di restare concentrato, di essere presente con il corpo e con l'anima per essere d'aiuto, minimamente, a mamma Ilaria che era ormai pronta ad accompagnarti all'ingresso di questo pianeta". "Tutti raccontano di quanto sia bello e incredibile diventare padre - aggiunge - nessuno ti dice, però, nulla sulle sue paure, preoccupazioni, dubbi o incertezze che possono arrivare con l'avvento della buona novella. E' tutto nuovo ed è normale che sia questa una delle possibili reazioni umane". "Avevo paura di non essere all'altezza di una meraviglia così grande. Ero un altro uomo, sì - prosegue Sangiorgi - ma in quella notte qualcosa è cambiato". "Quando hai smesso di piangere guardandomi dritto negli occhi ora spalancati come se fossero stati sempre lì, davanti a me - ricorda infine - allora, solo allora ho capito: sono un altro uomo, pronto a tutto per amarti". (ANSA).