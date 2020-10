S. Cecilia: Dall'Ongaro, coro super ma in sala vuota è dura

ROMA, 30 OTT - ''E' stata davvero una grande emozione per tutti ritrovare il nostro coro al gran completo per questo straordinario concerto che si è tenuto a porte chiuse ma con le porte aperte di Rai Radio 3 che lo ha trasmesso in diretta, in questo contesto un po' surreale con l' Auditorium deserto''. Michele Dall' Ongaro, sovrintendente di Santa Cecilia, commenta così lo spettacolo di ieri sera per la stagione da Camera dell' Accademia Nazionale con il Coro diretto da Piero Monti e il primo violoncellista dell' orchestra Luigi Piovano per la prima volta in scena senza il pubblico in sala dopo le nuove restrizioni imposte per contrastare la pandemia. ''La musica - ha aggiunto dall' Ongaro alludendo allo stato d' animo degli artisti nell' esibirsi in queste condizioni particolati - ha raccontato attraverso le emozioni e i suoni questo senso di vuoto nel quale ci troviamo a causa del distanziamento sociale ma al tempo stesso di grande commozione collettiva provocata dalla bellezza delle partiture affrontate dal coro''. Il prossimo appuntamento - sempre senza pubblico, in diretta nel corso della trasmissione Suite di Rai Radio 3 e live streaming su raicultura.it -vedrà protagonisti il 6 novembre alle 20:30 Antonio Pappano con l' orchestra e la giovane pianista salentina Beatrice Rana nel concerto in la minore di Robert Schumann. Lo stesso concerto andrà in onda su Rai 5 in prima serata alle 21.15 mercoledì 18 novembre. Beatrice Rana, tra le star della scena musicale internazionale e molto amata dal pubblico dell' Accademia Nazionale, tornerà ad esibirsi per Santa Cecilia nel mese di marzo con il concerto n. 2 di Rachmaninoff. (ANSA).