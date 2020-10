Jeff Bridges, su social sua sessione terapia anticancro

NEW YORK, 30 OTT - Per la prima volta dopo aver annunciato di avere un linfoma, Jeff Bridges fa un aggiornamento del suo stato di salute. L'attore, 70 anni, ha condiviso su Twitter una foto in cui si mostra in vestaglia e attaccato ad un macchinario durante una sessione di terapia anti-cancro. Dopo aver ringraziato tutti per le manifestazioni d'affetto, Bridges confessa che la malattia gli sta facendo apprezzare la sua mortalità e la temporaneità della vita. Sempre su Twitter ha condiviso un link che rimanda ad una sorta di diario della malattia con appunti scritti a mano. E il cancro non gli fa dimenticare le sue battaglie, tra cui quelle di esortare gli americani ad andare a votare e la salvaguardia dell'ambiente. "Non amate dove vivete? - scrive -. Voglio che vi unite a me per creare un bel mondo per tutti noi". (ANSA).