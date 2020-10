Dpcm: lavoratori dello spettacolo in piazza anche a Palermo

PALERMO, 30 OTT - Circa 400 tra attori, musicisti, comici, operatori, costumisti e altri lavoratori del mondo dello spettacolo hanno manifestato stamane davanti al teatro Massimo di Palermo contro l'ultimo Dpcm del governo che sta mettendo in ginocchio il settore per via delle chiusure di cinema e teatri. "Ci vuole metodo e prospettiva per il futuro. Il nostro settore è in emergenza da decenni" ha dichiarato Pamela Villoresi direttrice del Teatro Biondo di Palermo. "La legge per il mondo dello spettacolo e della cultura è ferma in parlamento dal 2017 - ha aggiunto Villoresi- Non è solo il Covid, speriamo che questa sia l'occasione per investire su questo settore che è fondamentale per la crescita e lo sviluppo di un paese". (ANSA).