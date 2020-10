Terzo Sì per Scarlett Johansson, nozze con Colin Jost

NEW YORK, 30 OTT - Per la terza volta Scarlett Johansson ha detto Sì. L'attrice premio Oscar si è sposata con l'attore Colin Jost con una cerimonia privata a Palisades, nello stato di New York, e rispettando le norme anti-Covid. Presenti solo le famiglie e pochi amici stretti. I due si frequentavano da tre anni mentre il fidanzamento ufficiale è avvenuto lo scorso anno. Per Jost si tratta del primo matrimonio. La Johansson ha una figlia, Rose Dorothy Dauriac, avuta dal matrimonio con Romain Dauriac. (ANSA)