Un caso di Covid, sospese prove Faust a Ravenna

RAVENNA, 30 OTT - A causa di un caso di Covid nel coro, Ravenna Festival sospende in via precauzionale le prove di Faust Rapsodia, la nuova produzione in corso al Teatro Alighieri e destinata, come consente il Dpcm del 24 ottobre che ha sancito la chiusura di teatri e spazi di spettacolo al pubblico, ad essere proposta in streaming. La positività di un artista del coro Cherubini ha determinato l'immediata interruzione delle attività per consentire il tracciamento dei contatti, la sanificazione dei locali e in breve l'attuazione di tutte le misure necessarie di concerto con l'Ausl della Romagna. Per il Festival, infatti, "la tutela del lavoro di quanti impegnati negli spettacoli è andata sempre di pari passo con rigorosi protocolli di sicurezza e periodici controlli per dipendenti e artisti, che secondo un calendario programmato si sono tutti sottoposti a sierologici rapidi e tamponi, senza che siano state finora riscontrate altre positività", spiega una nota. In attesa delle valutazioni dell'Ausl e del completamento dei test, che impiegherà qualche giorno, l'organizzazione ha comunque deciso di sospendere le prove fino a data da destinarsi. (ANSA).