500 lavoratori spettacolo a Trieste, siamo a titoli di coda

TRIESTE, 30 OTT - Alcuni con i caschi bianchi antinfortuni, con striscioni e uno slogan rimbalzato di bocca in bocca: "Siamo ai titoli di coda, ma non ci spegnerete". Sono i lavoratori dello spettacolo che stamani in circa 500 hanno manifestato in piazza Unità d'Italia a Trieste per protestare contro l'ultimo Dpcm. Il mondo dello spettacolo è uno dei più colpiti dalle conseguenze della pandemia e i lavoratori chiedono risorse per sopravvivere fino a quando il settore non ripartirà, dunque ammortizzatori sociali e altri tipi di sostegno. Tra le richieste, c'è anche quella di un tavolo tra le parti sociali e i ministeri. Alla manifestazione hanno partecipato artisti, sindacati, persone legate al settore e anche il sovrintendente del Teatro Verdi di Trieste, Stefano Pace. (ANSA).