Boosta, ho scritto colonna sonora del silenzio

di Carlo Mandelli MILANO, 29 OTT - E' un album strumentale fatto di melodie, pianoforte ed elettronica, il nuovo progetto di Davide Boosta Dileo in uscita dal 30 ottobre con il titolo di 'Facile'. Il tastierista e co-fondatore dei Subsonica, approfittando della pausa della band causa Covid, si è messo in studio per lavorare all'album che ha personalmente composto, suonato e arrangiato interamente. "Ho immaginato e scritto la colonna sonora del silenzio di chi ascolta questo disco - ha racconta Boosta - come in un film senza immagini, nel quale ognuno è libero di usare le proprie". L'album da solista di Dileo esce in formato CD, Vinile e su tutte le piattaforme digitali. "Con i Subsonica in attività - ha detto Dileo - probabilmente questo progetto avrebbe visto la luce tra dieci anni, perché le tempistiche tra album e tour non avrebbero lasciato spazio. L'astronave madre ha invece dovuto mettere al minimo i motori in una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo tutti. Mi piacerebbe che questa dimensione rappresentasse una seconda metà della mia vita". La scaletta di 'Facile' è composta da dodici titoli, da 'Fiducia' a 'Istruzioni per l'abbandono', passando per 'Lacrime di San Lorenzo', 'Sulle dita', 'Autoritratto' e tutte le altre dell'universo strumentale di Boosta. "Continuo a credere che la musica sia magia - ha detto Dileo - e mentre quando fai canzoni hai la necessità di osservarti attorno, sei lavori solo in versione strumentale puoi permetterti di suonare con l'unico fine di fare qualcosa che ti fa stare bene". (ANSA).