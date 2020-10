Il Volo, il 5 giugno omaggio a Morricone davanti San Pietro

ROMA, 28 OTT - Il Volo omaggia il maestro Ennio Morricone. Con un grande concerto gratuito il 5 giugno 2021 a Roma, in piazza Pio XII, davanti alla basilica di San Pietro. Un lavoro work in progress, il cui annuncio è stato voluto dai tre ragazzi e dalla sindaca della capitale Virginia Raggi, come segno di speranza e di rinascita in un momento difficile. "Il Volo tribute to Ennio Morricone" sarà un viaggio dentro l'arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. Il trio del belcanto si cimenterà con le colonne sonore del maestro, scomparso lo scorso 6 luglio, ma anche con alcuni brani pop su cui mise il suo marchio inconfondibile, accompagnato dall'orchestra. L'evento andrà anche in diretta tv. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono legati a Moricone, con il quale hanno condiviso il palco nel 2011 in Piazza del Popolo a Roma, esibendosi con il brano "E più ti penso" su un medley delle colonne sonore dei film "C'era una volta in America" e "Malèna", da lui firmate. "Il Volo tribute to Ennio Morricone" è anche il titolo del prossimo progetto discografico dei tre artisti con pubblicazione mondiale per Sony Music, che dovrebbe uscire più o meno in contemporanea con l'evento di Roma, che si colloca all'interno di "United For The World", un'idea di Thomas Errera per un contenitore che, attraverso l'intrattenimento, vuole sensibilizzare su importanti temi globali quali la cura e la salvaguardia del pianeta, l'inclusione, lo sviluppo sostenibile. Intanto, Il Volo è stato invitato ad aprire il "Formula 1 Emirates Gran Premio dell'Emilia Romagna" l'1 novembre all'Autodromo di Imola. (ANSA).