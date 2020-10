Hathaway cattivissima strega suprema per Zemeckis

w ROMA, 27 OTT - Le streghe "sono reali e possono essere ovunque. Odiano i bambini ed eliminarli gli dà lo stesso piacere che mangiare una coppa di gelato". E' la lezione iniziale che ci dà il protagonista de Le Streghe il nuovo adattamento firmato da Robert Zemeckis del capolavoro letterario per bambini di Roald Dahl (edito in Italia da Salani), con Anne Hathaway, nei panni di una scatenata ed elegante 'superstrega', insieme a Octavia Spencer e Stanley Tucci e per il cast di voci Chris Rock e Kristin Chenoweth. Dopo l'anteprima in Alice nella città alla Festa del Cinema di Roma, il film arriva dal 28 ottobre per l'acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film &TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity. Un debutto mondiale sulle piattaforme deciso dalla Warner Bros per l'emergenza pandemia. Coprodotto da Guillermo del Toro (anche coautore con Zemeckis e Kenya Barris della sceneggiatura) e Alfonso Cuaron è il secondo adattamento del libro di Dahl, venduto dall'uscita nel 1983 ogni 2,5 secondi per un totale di oltre 300 milioni di copie nel mondo, con traduzioni in 41 lingue. Il primo film, Chi ha paura delle streghe? (1990) di Nicolas Roeg con Angelica Huston non era stato apprezzato dallo scrittore per il finale diverso rispetto al suo romanzo. Più fedele la versione di Zemeckis, che però si prende altre licenze, come l'ambientazione, che dall'Inghilterra, passa a Demopolis, in Alabama nel 1968 e rendere i protagonisti una famiglia afroamericana. Una colonna sonora ad alte dosi di soul accompagna il family movie che rende a colpi di effetti speciali la lieve spruzzata di horror da favola classica del racconto. "Roald Dahl scrive personaggi raccapriccianti meglio di chiunque altro, e affonda nel male delle cose che vediamo nel mondo, quindi è familiare, divertente, ma anche spaventoso - spiega nelle note di produzione Anne Hathaway -. Bob (Zemeckis, ndr) ha capito che la sensibilità dell'umorismo da cartone animato nel live-action mostra una vera profondità emotiva". (ANSA).