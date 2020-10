S. Cecilia, concerto senza pubblico, in onda su Rai Radio Tre

ROMA, 27 OTT - Concerto senza pubblico trasmesso in diretta su Rai Radio Tre: si svolgerà così giovedì 29 ottobre il secondo appuntamento della Stagione da Camera dell'Accademia Nazionale di Santa in seguito alle restrizioni imposte dall' ultimo decreto per l' emergenza Covid. Protagonisti della serata, alle 20:30 nell' Auditorium Parco della Musica, il Coro diretto da Piero Monti e Luigi Piovano, primo violoncello solista dell'Orchestra dell'Accademia. Il programma, dedicato ad autori russi, si apre con Vocalise, ultimo brano di una raccolta di canzoni con accompagnamento per pianoforte, composta da Rachmaninoff per il soprano Antonina Neždanova tra il 1912 e il 1915. Nel concerto ceciliano il canto sarà affidato al violoncello Alessandro Gagliano (del 1791) di Luigi Piovano. Piero Monti dirigerà quindi il Coro accompagnato dalle percussioni nel brano ''Lulling the sun'' del compositore georgiano, recentemente scomparso, Giya Kancheli. Ancora il Coro, accompagnato in un 'tutti' finale da violoncello, percussioni e celesta per Sonnegesang di Sofia Gubaidulina, dedicato al grande violoncellista Mstislav Rostropovich. (ANSA).