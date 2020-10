Teatro: Verdi, ripartono i concerti a platea vuota

PORDENONE, 27 OTT - All'ennesima sfida imposta dalla pandemia, il Teatro Verdi di Pordenone cerca di reagire con creatività, coraggio,innovazione. In ottemperanza al DPCM si ferma, come in tutti i teatri del territorio nazionale, l'attività dal vivo, con la sospensione degli spettacoli in calendario fino al 24 novembre prossimo. Al contrario, non si ferma la programmazione, l'appuntamento di lunedì 2 novembre: per l'annuale omaggio che il Verdi dedica a Pasolini, quest'anno nel cartellone "I concerti delle 18", viene riproposta la performance a platea vuota trasmessa in diretta streaming sul canale live.comunalegiuseppeverti.it "Ancora una volta il Verdi vuole dare un concreto segnale di presenza al suo pubblico e di vicinanza agli artisti, soprattutto a quelli più giovani", fa sapere il presidente Giovanni Lessio. E proprio l'enfant prodige del violino, la giovanissima Clarissa Bevilacqua, ai vertici internazionali, che ha suonato per la prima volta in pubblico all'età di nove anni, sarà protagonista della lezione-concerto condotta dal musicologo Roberto Calabretto. Arriva anche una proposta che il presidente del Teatro Verdi rilancia cogliendo lo spunto arrivato dall'assessore alla Cultura Tiziana Gibelli durante l'incontro a distanza che il presidente Fvg Massimiliano Fedriga ha tenuto con tutti i teatri regionali: disponibilità a rivedere gli orari di programmazione. (ANSA).