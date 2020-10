Concerto fado per 100 anni nascita Amalia Rodrigues

POTENZA PICENA, 24 OTT - Un concerto unico, dedicato ai cento anni dalla nascita di Amália Rodrigues (1920-1999), ambasciatrice del fado nel mondo con la sua guitarra portuguesa, chiuderà il 25 ottobre l'edizione 2020 del Mugellini Festival a Potenza Picena (Macerata) nella Cappella dei Contadini alle 17.30. La manifestazione, diretta dal pianista Lorenzo Di Bella e dall'artista Mauro Mazziero, ha registrato successo di pubblico e di critica. Note del fado scalderanno il pubblico presente e quello che seguirà in diretta streaming sulla pagina Fb del Festival. Ad omaggiare Amália Rodrigues, Marco Poeta il più grande maestro di fado in Europa, fuori dai confini Lusitani, chitarrista-divulgatore e virtuoso dello strumento, in un set di grandi artisti (Jorge Fernando da Lisbona, chitarrista di Amalia Rodrigues, Fábia Rebordão nipote della cantante); ospite speciale Moni Ovadia. Monica Pinto a darà voce al fado nella tradizione di Lisbona e l'attrice Giulia Poeta lo racconterà accompagnata dalla viola e dal basso del musicista Adriano Taborro. . (ANSA).