Kajillionaire miglior film ad Alice nella città

ROMA, 24 OTT - La commedia surreale/famigliare Kajillionaire di Miranda July con Evan Rachel Wood, Debra Winger e Richard Jenkins, vince il Premio Miglior Film di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. Il Premio Speciale della Giuria va al documentario "Punta Sacra" di Francesca Mazzoleni che racconta la battaglia di 500 famiglie all'idroscalo per salvare la loro comunità. il film non fiction riceve anche la menzione speciale del premio Rolling Stone per la colonna sonora. Il Camera d'Oro Alice / MyMovies va a "Ibrahim" di Samir Guesmi, mentre La Menzione Speciale del riconoscimento va a "Gagarine" di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh. Il dramma sociale con pennellate di fantascienza riceve anche La Menzione Speciale DO Rising Star Award per il protagonista Alseni Bathily e il Premio Rolling Stone per Miglior Colonna Sonora. Tra gli altri riconoscimenti, Il Premio Raffaella Fioretta a "Il Mio Corpo" di Michele Pennetta; il premio RB Casting Miglior Attore Esordiente Italiano a Antonio Bannò e la menzione Speciale a Ludovica Francesconi per "Sul più bello". Il Premio al Miglior Cortometraggio a "El Silencio del Rio" di Francesca Canepa. Il DO Rising Star Award per il Miglior Attore Esordiente non Italiano va a Enrik Enge per "Tigers". (ANSA).