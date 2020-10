Dua Lipa, riprogrammato il tour europeo

ROMA, 23 OTT - Dua Lipa rimanda il tour europeo a causa della pandemia. In Italia la data originariamente prevista per il 10 febbraio 2021 è stata riprogrammata al 12 ottobre 2021 sempre al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti acquistati rimarranno validi per la nuova data. "Mi manca tantissimo essere in tour, specialmente in questo periodo. Non vedo l'ora di riunirmi a voi e divertirci assieme! Nel mentre, sto lavorando a diversi progetti che usciranno a breve nell'attesa di tornare a esibirmi in tour", ha fatto sapere la cantautrice britannica. (ANSA).