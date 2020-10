Fondazione Musica per Roma, spettacoli anticipati alle 20

ROMA, 23 OTT - L'orario di inizio di tutti gli spettacoli in programma all'Auditorium Parco della Musica e alla Casa del Jazz sarà anticipato alle 20, da lunedì 26 ottobre e fino al 23 novembre compreso. Lo fa sapere la Fondazione Musica per Roma, a seguito dell'ordinanza disposta dalla Regione Lazio che da venerdì 23 ottobre limita gli spostamenti dalle 24 alle 5 di mattina. Conclusa la Festa del Cinema, all'Auditorium è al via questa settimana la 44/a edizione del Roma Jazz Festival, che quest'anno ha scelto come tema il cambiamento. Il festival, ideato e organizzato da IMF Foundation in co-produzione con Musica per Roma, si svolgerà dal 31 ottobre al 20 novembre all'Auditorium Parco della Musica, alla Casa del Jazz e al Monk Club con prime assolute, ospiti internazionali e artisti italiani di spicco, nomi storici e nuove rivelazioni. Aprirà la rassegna il 31 ottobre Famoudou Don Moye, batterista degli Art Ensemble of Chicago in prima mondiale con il suo Odyssey & Legacy Trio. Il giorno dopo in cartellone il trio del trombettista Luca Aquino che con il percussionista Manù Katchè e le immagini di Mimmo Paladino racconterà sei storie della boxe mondiale. Il 28 ottobre Artù si esibirà all'Auditorium accompagnato da una nuova formazione con cui suonerà brani del suo vecchio repertorio e altri più recenti e presenterà in anteprima il nuovo singolo in uscita a novembre Vale guarda le stelle. Il 29 ottobre prima assoluta dello spettacolo Atti Poetici Oracolari che nasce da una ricerca più che ventennale di Antonio Bilo Canella sulle origini della Poesia e sulle relazioni perdute tra Arte e Spirito. E ancora in programma Stefano Rossini Batuque Percussion, Halloween Swing Night, Quando l'Italia aveva swing - Omaggio alle grandi orchestre italiane degli anni '40. Alla Casa del Jazz il 29 ottobre Ferdinando Romano presenta il nuovo disco Totem. Il 30 ottobre tocca al pianista Danilo Blaiotta, tra i più interessanti giovani talenti del jazz italiano, presentare a Villa Osio il disco d'esordio Departures, accompagnato dal suo trio. E ancora il 31 Riccardo Arrighini in piano solo. (ANSA).