Orchestra Rai, doppio concerto per debutto di Daniel Harding

TORINO, 23 OTT - Doppio concerto per il debutto di Daniel Harding sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. All'appuntamento previsto per giovedì 17 dicembre all'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, nell'ambito dei "Concerti d'autunno", si aggiunge un'altra serata con il grande direttore d'orchestra inglese: quella di domenica 13 dicembre. I due concerti, trasmessi in diretta su Radio3, saranno interamente dedicati a Ludwig van Beethoven, nel 250/o anniversario della nascita. "Abbiamo deciso di approfittare della disponibilità e dell'entusiasmo di Daniel Harding - dice il direttore artistico dell'Orchestra Rai, Ernesto Schiavi - per aggiungere un secondo appuntamento a quello già programmato. Il suo debutto con la nostra orchestra diventa quindi doppio, e tutto nel segno di Beethoven. L'emergenza sanitaria ci ha costretti a cancellare l'integrale delle sue sinfonie che avevamo previsto per il giugno scorso. Ma nei Concerti d'autunno, con la complicità di direttori come Daniele Gatti, Fabio Luisi e Ion Marin, cui si aggiunge a dicembre Daniel Harding, siamo riusciti a riprogrammare un buon numero di capolavori beethoveniani, offrendo al pubblico torinese e a quello che ci segue su Rai5, Radio3 e sul web, un'ampia gamma di approcci interpretativi differenti". Con la città di Torino Harding ha un rapporto più che ventennale, avendo debuttato ai Concerti del Lingotto nel 1999 con la Mahler Chamber Orchestra. Da allora è tornato più volte, sempre ospite del Lingotto, con orchestre diverse: Royal Concertgebouw di Amsterdam, Orchestra Sinfonica della Radio Svedese, London Symphony Orchestra e Berliner Philharmoniker. (ANSA).