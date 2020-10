Ensi, il rap è una maratona, non una corsa ai 100 metri

(di Carlo Mandelli) MILANO, 22 OTT - E' in uscita il 23 ottobre il nuovo progetto discografico di Ensi, è un EP e s'intitola 'Oggi'. Quello del rapper è un progetto aperto, che punta ad avere altri sviluppi e che segna di fatto il suo ritorno ufficiale sulle scene a distanza di un anno dall'ultimo lavoro in studio. "Con questo lavoro sono uscito dalla mia comfort zone - ha detto Ensi - perché solo chi muore non sente prima o poi la necessità di cambiare. Ho mantenuto i capisaldi del mio rap ma cercato di cambiare molte pedine, a cominciare dai produttori a cui mi sono affidato". Il disco, che è stato anticipato dai singoli 'Specialist', prodotto da Gemitaiz, '090320' e 'Mari' con la collaborazione di Giaime, è nato per consentire al rapper di scrivere un racconto più articolato e l'EP può essere considerato una sorta di risultato del connubio tra la discografia passata e presente del rapper. La scaletta si apre con il brano '090320', prodotto da Kanesh e il cui titolo si riferisce alla data di inizio del lockdown da COVID-19, periodo in cui Ensi, come tanti, si è trovato a riflettere su se stesso e sul mondo. A differenza di tanti, però, la voce di 'Specialist' e di 'Non sei di qua', ha messo il suo pensiero in forma rap. "Penso che non stiamo correndo per vincere i cento metri - ha commentato Ensi - ma per arrivare in fondo ad una maratona. Anche nel rap c'è chi giustifica tutto con il successo, i numeri. Anch'io volevo comprare casa a mia mamma, ma questo non poteva essere l'obiettivo quanto piuttosto la conseguenza di un lavoro". (ANSA).