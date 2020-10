Pearl Jam, 30 anni fa a Seattle il primo concerto

ROMA, 21 OTT - Il 22 ottobre 1990 l'Off Ramp Cafe di Seattle ospitò un breve set dei Mookie Blaylock (il nome di un giocatore dell'NBA), una band al primo concerto. La formavano cinque ragazzi: due "veterani" della neonata scena grunge, Stone Gossard e Jeff Ament, un chitarrista solista. Mike McCready, il batterista Dave Krusen e un cantante, Eddie Vedder, che poco tempo prima faceva il benzinaio a San Diego. Eddie aveva ascoltato i provini di alcuni brani suonati da Gossard, Ament e McCready, aveva scritto i testi e li aveva inviati ai tre. In risposta ottenne un biglietto di sola andata per Seattle. Per il sound check i Mookie Blaylock suonarono "Even Flow": la scaletta del concerto prevedeva invece "Release", "Alone", "Alive", "Once", "Even Flow", "Black", "Breath". Per l'encore "Just a Girl". In dicembre la band fa da Opening Act per i Soundgarden, con il nuovo anno firma un contratto con una major, il 10 marzo 1991 negli studi della KISW Radio di Seattle, Ament e Vedder annunciano il nuovo nome del gruppo: "Pearl Jam". Il 27 agosto 1991 viene pubblicato "Ten", non solo uno dei debutti discografici più clamorosi della storia, ma anche un album dall'importanza decisiva, il disco-manifesto di una generazione che ridefinisce i contorni del Grunge spostando l'asse dal punk e dal metal verso un'idea di rock più classica in un anno di grazia in cui sono usciti in marzo "Out of Time" dei REM e in settembre "Nevermind" dei Nirvana. (ANSA).