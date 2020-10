Le star del MetOpera in concerto alla Reggia di Caserta

NEW YORK, 21 OTT - Le star del Metropolitan Opera si esibiranno alla Reggia di Caserta il prossimo 24 ottobre. Il concerto fa parte della serie Met Stars Live in Concert che si svolge nelle location più spettacolari al mondo. L'appuntamento nella Cappella Palatina del Palazzo Reale è con il soprano Diana Damrau e il tenore Joseph Calleja per una performance live alle 19. Il duo si esibirà in arie famose di Verdi, Bizet, Rossini, tra gli altri. L'intero recital sarà anche trasmesso in streaming attraverso il sito web del Met Opera. Le star del Met avrebbero dovuto esibirsi anche a Bergamo il prossimo sette novembre ma il concerto è stato annullato a causa del Covid-19. (ANSA)