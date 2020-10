Bungaro mette in note Rodari con Fiorella Mannoia

ROMA, 20 OTT - Nel centenario dalla nascita di Gianni Rodari (23 ottobre 1920), Egea Music pubblica l'omaggio in musica scritto da Bungaro ed interpretato insieme a Fiorella Mannoia. Il nuovo singolo, ispirato alla filastrocca 'Il cielo è di tutti' - che proprio dal 23 ottobre sarà in promozione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme streaming e download - anticipa il nuovo Ep di Bungaro in uscita il 13 novembre, in attesa del prossimo disco di inediti in pubblicazione a inizio 2021. "È bastato un istante, una luce potente, 'Il cielo è di tutti' era talmente bella che non mi capitava da anni di essere così folgorato da tanta bellezza", racconta l'artista. "Ero a casa di Fiorella Mannoia a progettare canzoni e fu lei a farmi leggere questa meraviglia. Mi rapì immediatamente. Azzardando, dissi a Fiorella "vorrei provare a scriverne la musica". Gelosamente presi questo capolavoro e lo portai a casa. Fu un attimo, il tempo di accogliere e proteggere dentro di me la visione di Rodari. Aspettai la sera, presi la chitarra e fiorì immediatamente. Ricordo di aver pianto dalla gioia. 'Il cielo è di tutti' - sottolinea ancora Bungaro - è stato un piccolo miracolo. Qualcosa di più grande di me ma che mi ha voluto dal primo momento". 'Il cielo è di tutti' è una poesia di Gianni Rodari tratta da 'Filastrocche in cielo e in terra' (Torino, Einaudi 1960). (ANSA).