Cristiano Godano, da novembre in tour

ROMA, 20 OTT - Da novembre Cristiano Godano presenterà live l'album solista "Mi ero perso il cuore" (Ala Bianca Group / Warner Music) con un tour in tutta Italia. Accompagnato da Luca Rossi (Üstmamò), anch'egli alla chitarra, coinvolgerà il pubblico in un'atmosfera intima in cui i brani del nuovo album si incontrano con le cover e i classici di repertorio più adatti all'occasione. Queste le date: 27 novembre alla Stazione Birra di Roma; 28 novembre all'Estragon Club di Bologna; 4 dicembre alla Sala Vanni di Firenze (con un doppio show: 18.30 e 21.30); 5 dicembre al Hall di Padova; 11 dicembre alla Latteria Molloy di Brescia; 4 gennaio al Teatro Politeama Pratese di Prato; 15 gennaio al Teatro Superga di Torino; 16 gennaio al Teatro Pergine di Pergine (Trento). (ANSA).