Cioè, 40 anni della rivista pop che segnò gli anni '80

ROMA, 20 OTT - Era il 7 ottobre 1980 quando, nelle edicole di tutta Italia, faceva la sua comparsa per la prima volta una rivista che ha contribuito ad arricchire le giornate di milioni di ragazze (e ragazzi) e che ha segnato la storia dell'editoria e del costume pop italiano. Cioè - la rivista tascabile edita da Panini Magazines - compie 40 anni e arriva in edicola con un numero speciale, disponibile da venerdì 23 ottobre. Per questa ricorrenza, insieme al nuovo numero (il 1902esimo!), ci sarà una rivista speciale interamente dedicata agli anni '80: I Mitici Anni '80, una vera e propria "macchina del tempo" costruita sull'immenso archivio della testata. Si ripercorrerà la storia del costume e del pop attraverso le rubriche e le copertine storiche. I record di Cioè sono tanti, e hanno fatto la storia. La prima rivista a rivolgersi a un pubblico giovane, prevalentemente femminile; la prima ad avere un gadget in allegato (al debutto, una gommina per cancellare a forma di cuore); la prima rivista a proporre ai suoi lettori la copertina adesiva, che i lettori potevano staccare e usare per abbellire il diario o l'agenda scolastica; la prima rivista a inserire un poster di grandi dimensioni che ha immortalato le più grandi star dello spettacolo, ricoprendo i muri e gli armadi delle camerette di migliaia di adolescenti. (ANSA).