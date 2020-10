Mario Castelnuovo, esce dvd live e cd singolo con inedito

ROMA, 20 OTT - Mario Castelnuovo torna con un dvd live e un cd singolo contenente un brano inedito. Il dvd è la trasposizione del concerto registrato il 2 febbraio 2020 alla Dogana Veneta di Lazise, nell'ambito della rassegna "Lazise - Canzoni d'Autore". Si tratta tratta del primo dvd live pubblicato da Mario Castelnuovo in 40 anni di carriera. Immancabili nel concerto brani storici come Oceania, Sette fili di canapa e Nina. Il CD singolo contiene invece 2 brani: Guardalalunanina, pubblicato nel 2019, e Stanotte ho fatto un sogno, brano inedito registrato appositamente per questa pubblicazione. "Certi ricordi, con gli anni, non si sfrangiano nemmeno sui bordi come fanno certe vecchie foto - spiega l'autore -. "Stanotte ho fatto un sogno" ha il pudore e la delicatezza di immaginare i propri genitori nell'occasione più semplice e quotidiana, in cucina, eppure gli odori che avvertiamo sono quelli struggenti e sorridenti di un tempo "protetto" dalla loro presenza." (ANSA).