Fedez, Conte ci ha chiesto aiuto per invito a uso mascherina

MILANO, 19 OTT - "Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie nell'esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, nell'utilizzo delle mascherine": è Fedez a raccontarlo su Instagram. "Ragazzi, ci troviamo in una situazione molto molto delicata, l'Italia non si può permettere in maniera assoluta un nuovo lockdown" è l'appello dell'artista, per il quale "il futuro è nelle mani della responsabilità individuale di tutti noi e con un semplice gesto potremmo evitare lo scenario più brutto dei mesi scorsi: mi raccomando, ragazzi - è l'esortazione finale - utilizzate la mascherina". (ANSA).