Enrique Iglesias è Top Latin Artist of All Time

ROMA, 19 OTT - Enrique Iglesias è stato nominato Top Latin Artist of All Time ai Billboard Latin Music Awards 2020. La notizia è stata annunciata da Telemundo e Billboard, in attesa della serata ufficiale che si svolgerà il 21 ottobre al BB&T Center a Sunrise, Florida, trasmessa da Telemundo. L'artista ha pubblicato più di 40 hit, venduto oltre 180 milioni di dischi, superato 19 miliardi di stream e 17 miliardi di views; i suoi concerti hanno coinvolto oltre 10 milioni di persone in tutto il mondo incassando 1 miliardo di dollari. Enrique vanta il maggior numero di #1 nella classifica Hot Latin Songs con 27 brani e ben 39 canzoni nella Top 10; è stato al #1 della classifica Latin Airplay per 31 volte e nella Top 10 per 40; detiene anche il record per 24 brani alla #1 della classifica Latin Pop Airplay e di 43 in top 10 su Latin Pop Airplay. Inoltre Enrique Iglesias è l'unico ad aver raggiunto la #1 con ben 14 brani nella classifica Billboard Dance Club e la Top 10 con 25. È entrato nella Hot 100 ben 25 volte (due alla #1 e cinque nella Top 10), nella Billboard 200 14 volte (con tre Top 10) ed è arrivato al #1 della classifica Pop Songs Airplay e sette volte nella Top 10. Ha anche vinto il maggior numero di premi nella storia dei Billboard Latin Music Awards, ben 47. "Enrique è un'icona, una star globale, un professionista di classe e, cosa più importante e sorprendente, una persona fantastica. La sua musica ha conquistato più di una generazione. Questo premio assolutamente meritato è una testimonianza del suo continuo impatto e della sua influenza. È un onore per noi di Sony Music lavorare con lui. Congratulazioni", ha dichiarato Afo Verde, presidente e CEO di Sony Music Latin Iberia. Recentemente, LiveNation ha annunciato le nuove date riprogrammate del suo atteso tour con Ricky Martin, fissato per il 2021, con 25 spettacoli in America. (ANSA).