Colpo della strega'rinvia'concerto Mehta

FIRENZE, 18 OTT - Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino informa che a causa di un classico 'colpo della strega' che lo ha interessato alla schiena, il maestro Zubin Mehta non dirigerà il primo concerto del Ciclo Beethoven previsto il 22 ottobre. Il concerto verrà recuperato il 3 novembre alle ore 20. Gli abbonamenti e i biglietti emessi per il 22 ottobre saranno ritenuti validi per l'ingresso in sala il 3 novembre. La programmazione del Ciclo sarà leggermente modificata: la Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36, sarà inserita nel programma del 28 ottobre e la Kammersymphonie in mi maggiore op.9 di Arnold Schönberg sarà spostata nel concerto di martedì 3 novembre per consentire al maestro Mehta di avere più tempo per provarla. (ANSA).