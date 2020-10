Nanni Moretti bis, nuove date per le letture di Caro Diario

ROMA, 17 OTT - Nanni Moretti concede il bis: A grande richiesta ci saranno repliche straordinarie dei diari di Caro Diario, il film miglior regia a Cannes nel '94, restaurato dalla Cineteca di Bologna recentemente e ridistribuito in sala. Dopo il tour in alcune città italiane e il tutto esaurito previsto a Roma il 18 e 19 ottobre, Nanni Moretti leggerà i diari di Caro Diario nel suo cinema Nuovo Sacher anche martedì 20 e mercoledì 21 ottobre alle ore 20.30. Seguirà la proiezione del film restaurato. Caro Diario è ormai un classico: diviso in tre capitoli autonomi e complementari (In vespa, Isole e Medici). Per Moretti è un punto di svolta: dopo la crisi ideologica di Palombella rossa, il "leone di Monteverde" abbandona il suo alter ego Michele Apicella e porta sullo schermo se stesso, senza filtri, dalle gite in vespa nella Roma agostana deserta fino alla sua, reale, malattia. Un'autobiografia profondamente collettiva, dove le ossessioni personali del regista - il passato, le case, il ballo, i (cattivi) critici… - si fondono con quelle di un paese intero, incapace di ricordare, di comunicare, di ascoltare, di capire. Divertentissimo, colmo di indimenticabili tormentoni morettiani, ma capace anche di momenti di autentica commozione (la lunga scena del pellegrinaggio verso il luogo dove morì Pasolini). (ANSA).