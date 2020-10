Disney+ aggiorna etichetta contenuti razzisti a classici

NEW YORK, 16 OTT - Disney+ aggiorna l'etichetta contenuti razzisti o stereotipi per alcuni dei suoi film classici. L'avviso "Questo programma include descrizioni negative e/o maltrattamento di persone o culture" sarà aggiunto a film come Dumbo, Peter Pan, gli Aristogatti tra gli altri, mentre precedentemente si avvertiva solo che il 'programma può contenere descrizioni culturali obsolete'. "Questi stereotipi erano sbagliati allora e sono sbagliati adesso" - ha commentato la Disney. Gli Aristogatti ad esempio recano l'avvertenza perche' mostrano un gatto con il muso giallo che suona il piano con i tipici bastoncini cinesi per mangiare mentre in Peter Pan gli indiani d'America sono chiamati 'pellerossa' considerato attualmente un insulto razzista. Anche Lilli e il vagabondo ha diversi riferimenti razzisti nonché stereotipi. Alcuni film invece come I racconti dello zio Tom sono stati esclusi completamente dalla piattaforma in streaming proprio perche' considerato razzista. (ANSA).