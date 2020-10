La Traviata in streaming dal Teatro Pavarotti di Modena

MODENA, 16 OTT - Il progetto Opera Streaming, promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la trasmissione video dal vivo di opere liriche realizzate negli enti di produzione della regione, prosegue il 18 ottobre alle 15:30 dal Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena con La traviata di Giuseppe Verdi. La produzione del Teatro, con un allestimento firmato da Stefano Monti, adatta l'opera ad un nuovo spazio scenico che colloca l'azione nella platea del Teatro, dando vita ad un'esperienza nuova ed immersiva, sia per gli artisti che per il pubblico, mentre l'orchestra suona dal palcoscenico rivolta verso la platea. Nel ruolo che è stato di Luciano Pavarotti, al quale è dedicata l'opera, si ascolterà il tenore Matteo Lippi, allievo di Mirella Freni giunto al successo internazionale. Il suo Alfredo è già stato applaudito alla Fenice di Venezia e al Maggio Musicale Fiorentino. La giovane soprano Maria Mudryak (nata nel 1994 in Kazakistan e naturalizzata italiana) sarà invece impegnata nella parte di Violetta. Il ruolo di Giorgio Germont, infine, sarà affidato al baritono Ernesto Petti. Alessandro D'Agostini dirige l'orchestra Orchestra Filarmonica Italiana accanto al Coro Lirico di Modena preparato da Stefano Colò. L'opera è accessibile dal sito www.operastreaming.com. (ANSA).