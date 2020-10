Nasce Anica Academy, produttori uniti per la formazione

ROMA, 16 OTT - "Dobbiamo riuscire a realizzare sempre più dall'Italia prodotti che vanno sui mercati globali e attirare in Italia studenti giovani dall'estero con l'obiettivo di fare del paese un hub formativo. E c'è grande interesse dai vari Paesi europei per venire a formarsi in Italia". Il presidente di Anica, Francesco Rutelli, lancia così la Anica Academy alla presenza dei soci fondatori e della comunità professionale del mondo audiovisivo riunito in occasione del Mercato Internazionale Audiovisivo. L'Academy è un progetto nato su iniziativa dei principali produttori dell'audiovisivo con lo scopo di creare una formazione di base e alta specializzazione per rispondere alla crescente domanda di profili qualificati espressa dall'industria. Una opportunità rivolta sia ai giovani talenti sia per professionisti già in attività. Moderati da Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell'Accademia del Cinema italiano David di Donatello, ne hanno parlato i Fondatori dell'Academy. "Tra le enormi criticità provocate dalla pandemia emerge un raro elemento positivo: la maggiore domanda di contenuti audiovisivi - ha detto Rutelli -. Vogliamo che in Italia qualità creative, capacità produttive, manageriali e di marketing siano ancora più forti attraverso la formazione di figure di alta competenza e qualificazione". (ANSA).