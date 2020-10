Carpenter, Nuvole, serve oggi una storia di speranza

ROMA, 16 OTT - Da mesi è in 'quarantena' a casa per l'emergenza covid, ma non si può dire che Sabrina Carpenter pensi di rallentare i ritmi di lavoro . Cantante e attrice 21enne, dall'amplissima fanbase (solo su instagram ha quasi 23 milioni di follower), cresciuta nel vivaio Disney (la serie che l'ha lanciata a livello globale è Girl meets world del 2014, quattro album all'attivo, non ha mai smesso di cercare sfide. La più recente è Nuvole il film di Justin Baldoni, al debutto il 16 ottobre su Disney+ che ripercorre la storia del cantautore Zach Sobieff (interpretato dalla rivelazione Fin Argus) , che nel 2013 a 17 anni, con le sue canzoni delicate, sincere e ironiche, inizia a scalare le classifiche Usa, e poi di Gran Bretagna e Canada. La realizzazione di un sogno per Sobiech, malato terminale, che muore qualche mese dopo per il tumore, un osteosarcoma, con cui combatteva da anni. Una storia che grazie alla personalità positiva e all'arte di Sobiech, è diventata fonte di ispirazione per tanti ragazzi, e non solo. Il debutto su Disney+ non era stato preventivato (Nuvole inizialmente sarebbe dovuto uscire nei cinema) "ma penso sia bellissimo che un film come questo possa arrivare a un pubblico così grande in questo momento, viste le emozioni di cui si parla - spiega l'attrice all'ANSA - E' una storia di cui c'è bisogno in questo periodo, per il senso di speranza che trasmette". Carpenter nel film è la compagna di liceo e migliore amica di Zach, altrettanto talentuosa, Samantha 'Sammy' Brown, che ha inciso in duetto con lui i brani dell'album, e la sua canzone più famosa, Clouds. Nonostante i lunghi mesi in quarantena Sabrina Carpenter ha continuato a "fare le cose che amo, sto scrivendo ad esempio nuova musica (probabilmente per il quinto album, ndr). Mi manca il poter viaggiare, ma è stato bellissimo poter rallentare, e passare più tempo con i miei famigliari, le persone che amo...e il mio cane". Intanto è già in cantiere un nuovo progetto: sarà produttrice e protagonista per Netflix del film Alice, rivisitazione moderna e in musical di Alice nel paese delle meraviglie. (ANSA).