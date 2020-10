Malena chiude Italian Film Festival di Sidney

ROMA, 15 OTT - Malena di Giuseppe Tornatore chiuderà a Sidney il 18 ottobre l' Italian Film Festival 2020. La serata finale della ventunesima edizione del festival nel cinema Chauvel di Paddington, quartiere elegante della capitale australiana, riserverà anche un omaggio a Ennio Morricone, il grande compositore morto nel luglio scorso, autore della colonna sonora del film. Il tributo musicale verrà presentato da un quartetto diretto dal maestro Francesco Celata, principale clarinettista associato della Sydney Symphony Orchestra e docente di clarinetto del Conservatorium of Music della città. L' Italian Film Festival, cominciato il 29 settembre, è stato organizzato dalla società indipendente Palace Cinemas in collaborazione con l' Istituto Italiano di Cultura di Sidney. Venne fondato nel 2000 da Antonio Zeccola, immigrato italiano che in Australia ha creato una rete di sale cinematografiche che oggi conta più di cento schermi. La prima edizione fu inaugurata nel novembre di quell' anno con la proiezione di Pane e Tulipani, di Silvio Soldini. La rassegna, che riscuote un grande successo di pubblico, continua a proporre sul grande schermo oltre ai grandi classici il meglio della produzione cinematografica italiana contemporanea con titoli presentati nei maggiori festival cinematografici internazionali. (ANSA).