Anna Tatangelo versione rap in Fra me e te con Gemitaiz

ROMA, 14 OTT - Dopo il grande successo di "Guapo" con Geolier (oltre 20 milioni di streaming), Anna Tatangelo è pronta a tornare, dal 16 ottobre, con il nuovo singolo "Fra me e te" feat. Gemitaiz. Una nuova importante collaborazione per Anna che duetta al fianco di uno dei pesi massimi del rap italiano. Entrambe le nuove tracce della cantante vedono la presenza di uno dei dj e produttori tra i più apprezzati della scena, Mixer T, e della penna di Martina May. Un percorso cominciato quasi per gioco circa due anni fa: una scintilla scoccata dall'incontro artistico con Achille Lauro, che con lei e Boss Doms ha riarrangiato in versione 2.0 proprio il singolo cult (Ragazza di periferia) che anni prima l'aveva portata sul podio di Sanremo, lanciandola sulla scena nazionale. Da lì la scoperta di un nuovo mondo che l'ha spinta a sperimentare e confrontarsi con altri linguaggi e orizzonti, fino alla nascita di questo primo progetto in studio. (ANSA).