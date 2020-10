Cinema: Successo di vendite all'estero per Notturno di Rosi

ROMA, 14 OTT - Notturno di Gianfranco Rosi sarà distribuito in numerosi paesi del mondo come annunciato dal venditore internazionale The Match Factory a Variety: Austria, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Slovenia, Croazia, Serbia, Portogallo, Polonia, Svizzera, India, Giappone, Taiwan, Regno Unito, Turchia, tutti i paesi dell'America Latina, sono alcuni dei territori che hanno acquisito il film. E intanto sono in corso altre trattative anche per l'America del Nord. Questo all'indomani della presentazione oltreoceano al Toronto Film Festival e al New York Film Festival dove il film è stato accolto con grande calore dal pubblico che nonostante il lockdown ha potuto assistere a una proiezione dal vivo a New York in un Drive In stracolmo. E la critica americana, sottolinea una nota del film, si è espressa con apprezzamenti: eccone alcuni. «Il devastante e sorprendentemente delicato film di Rosi sulla guerra e la sopravvivenza in Medio Oriente, che vale la pena cercare», ha scritto A.O. Scott sul New York Times definito come «ipnotico, Notturno sfida la mente e premia l'occhio. Le qualità del film sono chiare come il giorno», da Ben Croll per Indiwire. Per Rolling Stone Notturno "è tra i dieci migliori film visti a Toronto". Notturno, ad un mese dall'anteprima veneziana, è in questi giorni in programmazione al London Film Festival, ed è atteso al Chicago Film Festival, al San Paolo Film Festival, alla Viennale, a Busan, al Tokio Film Festival e all'IDFA di Amsterdam dove Gianfranco Rosi sarà ospite d'onore quest'anno con una personale a lui dedicata. Il film è una produzione 21Uno Film - Stemal Entertainment con Rai Cinema, con il contributo di Dg Cinema e Audiovisivo - Mibact e con il supporto di Eurimages, in associazione con Istituto Luce - Cinecittà è in coproduzione con Les Films D'Ici con Arte France Cinéma e con No Nation Films - Mizzi Stock Entertainment. Il film in Italia è distribuito in Italia da 01 Distribution. Le vendite internazionali sono di The Match Factory. (ANSA).