Per Elisa, tra le note e le parole di Beethoven

GROSSETO, 14 OTT - Indagare il ruolo delle donne e dell'amore nella vita di Beethoven attraverso una delle sue composizioni più belle e amate dal pubblico, ma anche rievocando alcune delle sue parole per comprendere meglio la personalità di un genio: si intitola semplicemente "Per Elisa" il concerto benefico in programma domenica 18 ottobre al Teatro Moderno di Grosseto organizzato nell'ambito della Stagione Musicale La voce di ogni strumento, giunta alla decima edizione. L'evento, che celebra il 250° anniversario della nascita del compositore, vedrà protagonisti Violante Placido con Davide Alogna e Giuseppe Greco: nel programma dello spettacolo non solo la musica di Beethoven, ma anche la lettura della "Lettera all'immortale amata", un documento manoscritto, ritrovato in un mobiletto della sua stanza pochi giorni dopo la sua morte, datato tra il 6 e il 7 luglio 1812. Si tratta nello specifico di tre lettere che Beethoven scrisse ad una donna amata, che ricambiava il suo amore, la cui identità resta un mistero. Tutto il ricavato del concerto, al netto delle spese, così come tutti gli eventi della Stagione Musicale La voce di ogni strumento andrà alle Associazioni beneficiarie del nostro operato, in particolare: AISM, ADMO, AVIS, AIPAMM, La Farfalla e Compassion. (ANSA).