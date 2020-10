Maldestro, in Egosistema racconto la mia parte più profonda

ROMA, 14 OTT - "Volevo raccontare la parte più profonda di me e per questo è nato Egosistema. Un disco che ha un sound più asciutto rispetto al passato, per dare maggior peso alle parole". Maldestro, il cantautore 35enne napoletano che si è fatto conoscere e apprezzare con diversi lavori, tra cui il brano "Canzone per Federica", con cui ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2017 tra le Nuove Proposte vincendo il Premio della Critica, racconta così il suo nuovo progetto. "Egosistema", in uscita il 16 ottobre per Believe, arriva a distanza di due anni dalla pubblicazione dal precedente disco e segna un ulteriore passo avanti nella sua musica e attua una maturazione sia a livello stilistico che di sonorità. Undici tracce, tra cui i singoli già usciti "Ma chi me lo fa fare" e "Il panico dell'ansia", nate dall'esigenza di Maldestro di raccontare la sua storia attraverso lo strumento più potente a sua disposizione: la musica. Mettendosi a nudo, come avrebbe voluto fare anche sulla copertina. "Ma la censura, soprattutto dei social, me lo ha impedito". Maldestro presenterà l'album dal vivo in uno showcase piano e voce il giorno stesso dell'uscita a Napoli. (ANSA).