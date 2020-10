Onofri debutta alla direzione della Filarmonica Toscanini

PARMA, 13 OTT - Enrico Onofri debutta nel suo nuovo ruolo di direttore principale della Filarmonica nella serie dei concerti denominati 'Grazie' in programma nel Duomo di Parma dal 16 al 18 ottobre prossimi. I quattro appuntamenti sono destinati a tutti coloro, soci, sostenitori e abbonati, che negli scorsi mesi di emergenza sanitaria hanno aderito alla campagna 'Io rinuncio al rimborso', come segno di apprezzamento e riconoscenza a parte della Fondazione Toscanini. Il programma, uguale per i quattro concerti, comprende la Suite orchestrale N.3 in re maggiore di Bach, la Marcia KV335/1 in re maggiore e la Balletmusik dall'opera Idomeneo di Mozart, la Sinfonia N. 100 in sol maggiore 'Militare' di Haydn. Il ravennate Enrico Onofri, a lungo primo violino dell'ensemble Il Giardino Armonico e vincitore del Premio Abbiati della critica nel 2019, ha cominciato la sua carriera come direttore nel 2002, riscuotendo ovunque grande successo di pubblico e critica e ricevendo inviti dalle maggiori orchestre, festival e teatri d'opera. Oggi è uno dei più acclamati interpreti del repertorio barocco e classico e i suoi molteplici dischi sono spesso punti di riferimento nel panorama internazionale. Dopo una serie di concerti in giro per la regione durante la scorsa estate, la Filarmonica Toscanini lo ha scelto come suo direttore principale. (ANSA).